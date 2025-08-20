Yasa dışı bahise geçit yok! Murat Övüç, Arif Kocabıyık ve Mert Sarıç’a şok! Hepsi kapatıldı

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla kararlı bir mücadele sürüyor… Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği duyuruldu.

30 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.