Yasa dışı bahise geçit yok! Murat Övüç, Arif Kocabıyık ve Mert Sarıç’a şok! Hepsi kapatıldı
Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplar mercek altına alındı. Bu kapsamda 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabı kapatıldı. O isimlerin başında ise fenomen Murat Övüç, sokak provokatörü Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç vardı. Bu isimlerin hesaplarına girenler şu açıklamayla karşılaştı. İşte haberin detayları…
Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla kararlı bir mücadele sürüyor… Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği duyuruldu.
Söz konusu açıklamada; 'Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.
30 HESABA ERİŞİM ENGELİ
Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.