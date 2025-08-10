Yaşlı kadının esrarengiz ölümü: Cansız bedeni yarı çıplak halde bulundu!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüsniye İlhan kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan çalışmalarda, evinde yarı çıplak halde ölü bulundu. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Hüsniye İlhan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin camından merdiven yardımıyla içeri girdi.
Yapılan incelemede yarı çıplak halde yerde hareketsiz yatan Hüsniye İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.