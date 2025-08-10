SON DAKİKA | Kamyon şoföründen kan donduran savunma! Işıl öğretmeni ezdi ‘çöp poşeti sandım’ dedi
Son dakika haberi: Kadıköy'de geri manevra yapan çöp kamyonunun ezdiği emekli tarih öğretmeni Işıl Yenel’in (82) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Yenel'in kızının şikâyetçi olmadığı soruşturmada savcılık, “Çöp poşeti sandım.” savunması yapıp adli kontrolle serbest kalan şoförün “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapsini istedi.
Son dakika haberi: Olay geçen mart ayında Zühtüpaşa Mahallesi, Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi.
"ÇÖP POŞETİ SANDIM"
Çöp kamyonunun şoförü Turan K. gözaltına alındı. Yanındaki 2 temizlik işçisinin de ifadesine başvuruldu.