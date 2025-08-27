Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme: 10 bebek hakkında korkunç rapor!

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen yeni iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

10 BEBEĞİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANDI

Adli Tıp Kurumu'nca (ATK) hayatını kaybeden 10 bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırlandı. Hayatını kaybeden Tokluoğlu bebek hakkında hazırlanan raporda, bebeğe verilmesi gereken ilacın verildiğine dair herhangi bir kaydın yer almadığı belirtildi. SGK inceleme raporunda, bebeğe uygun solunum desteği verilmediği, bunun tıp kurallarına uygun olmadığı aktarıldı. Raporda, epikrizlerin hastane dışında doktor olmayan kişiler tarafından yazılmasının, bebekler adına çekilmiş grafilerin başka bebeklere çekilen grafilerle yer değiştirilmesinin, kan gazlarının şablonlara göre epikrize uygun olacak şekilde çıkarılmasının, laboratuvar değerleriyle oynanmasının, yoğun bakımda çalışma yetkisi olmayan kişilerin yoğun bakımlarda çalıştırılmasının, yoğun bakım şartlarının 3. düzey yoğun bakım şartlarını taşımadığı halde 3. düzey yoğun bakım gibi gösterilerek yenidoğan bebeklerin yatırılmasını sağlayıp, uygun olmayan koşullarda yürütülen takip ve tedavi sürecini organize eden Uzman Doktor Fırat Sarı'nın da tıbben sorumlu olduğu belirtildi.

Çorlu Reyap Hastanesi'nde hayatını kaybeden Alkari bebek ile ilgili hazırlanan ATK raporunda ise, bebeğe uygun solunum desteği verilmediği ve bu durumun tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi. Raporda, yenidoğanlarda haftalık ultrasonografi yapılması gerektiği, bebeğin ultrasonografi, MR ve tomografi incelemelerinin yapılmadığı, bebeğin saat 16.19'daki telefon konuşmasında öldüğünün anlaşıldığı, ölüm belgesindeki tanıların ve ölüm saatinin bebeğin klinik gidişatı ile uyumsuz olduğu, saat 18.32 ibareli ölümü gösteren düz çizgili elektrokardiyografinin sonradan oluşturulduğu belirtildi.