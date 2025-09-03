Yer Antalya: Falezlerden düşen kadın için arama çalışması!

Deniz polisi tarafından gece ara verilen arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Polis ekipleri dalgıçlarla beraber Akan'ın düştüğü düşünülen Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alan etrafında deniz üstünde ve sualtında arama çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGEDE TUR TEKNELERİ GEZİNTİYE DEVAM EDİYOR

Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü sırada turistleri gezdiren tur teknelerinin bölgedeki faaliyetleri ise sürüyor. Şelalenin olduğu bölgeye turistleri getiren tekneler demirleyerek, misafirlerin yüzmesini bekliyor. Zaman zaman dalgıçların olduğu bölgelere giren tur teknelerini polis ekipleri uyarıyor.