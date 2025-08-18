Yer Bursa: Tarihi eser operasyonunda 2 heykel ele geçirildi

İnegöl ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'dan İnegöl'e tarihi eser getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Takibe alınıp İnegöl'de durdurulan araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirilirken, sürücü İ.H.S. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Heykeller, incelenmek üzere Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.