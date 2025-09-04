Yer Esenyurt: Evini yakmaya çalıştı, müdahale eden polise saksı attı

Olay, 09.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan bir adam, bilinmeyen bir sebeple sinir krizi geçirerek evini yakmak istedi. Balkona çıkarak önce bağıran, ardından da müdahale etmek isteyen polis ve vatandaşların üzerine saksı attı. Ardından ise şahsın balkonda ateş yakması ve sprey ile ateşi kuvvetlendirmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Uzun süren ikna çabaları sonucunda polis adamı gözaltına alırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.