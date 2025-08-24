Yer Mersin: Önce aracı, sonra cesedi bulundu!

Olay Erdemli ilçesinde yaşandı... Evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adamın önce aracı, sonra cenazesi bulundu.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 12:27

Alınan bilgiye göre, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Veli Akgül, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde evinden otomobiliyle çıktı. Yakınları bir süre haber alamayınca arama çalışmasına başladı. Evden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan gaz aldığı öğrenilen yaşlı adamın mahalle yerine, Mersin istikametine doğru gittiği ortaya çıktı.