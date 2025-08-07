Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: 33 annesini aradı gerçeği öğrenince yıkıldı!
Yeşilçam filmlerini aratmayan olay Antalya’da yaşandı… 49 yaşındaki Nilşad Parmaksız, 16 yaşındayken annesinin farklı biri olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. 33 yıl sonra öz annesini bulan kadın, gerçeği öğrenince yıkıldı: Annemi buldum ama keşke…
Güzellik uzmanı Nilşad Parmaksız, 16 yaşındayken biyolojik annesinin, nüfustaki 'Emel Parmaksız' değil, 'Münibe Nilsun Pekcan' olduğunu öğrendi. Parmaksız, 1975 yılında tanışan Münibe Nilsun Pekcan ile babası Mehmet Kürşat Parmaksız'ın dini nikahla birlikte yaşadığını, 1976 yılında Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğini anlattı. Doğumdan kısa süre sonra çift ayrıldı. Nilşad Parmaksız'ın nüfus kaydına ise babasının resmi nikahlı eşi Emel Parmaksız'ın ismi annesi olarak yazıldı.
NÜFUS DAVASI AÇTI, MEZAR AÇILDI
16 yaşında biyolojik annesinin farklı biri olduğunu öğrenen, yıllar boyunca Münibe Nilsun Pekcan'ı arayan Parmaksız, annesinin adının nüfus cüzdanına yazılması için Antalya 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemeye sunulan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü raporunda, Türkiye genelinde yapılan MERNİS sorgulamasında, 'Münibe Nilsun Pekcan' adına doğrudan bir kayıt bulunmadığı ancak Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa'dan olma, 13 Kasım 1958 doğumlu, aynı isimde benzer bir kayda rastlandığı bildirildi. Mahkeme, ölü olarak kayıtlı 'Münibe Nilsun Pekcan'a ait ölüm belgesinin istenmesine karar verdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yanıtta, Beyoğlu ilçesinde tescilli 1978385 numaralı ölüm vukuatına ulaşıldığı ancak dayanak belgesine arşivde ulaşılamadığı belirtildi.
DNA TESTİ YÜZDE 99,99 UYUMLU ÇIKTI
Nilşad Parmaksız, söz konusu kaydın annesine ait olduğunu düşündüğünü ve mezarın açılarak DNA örneği alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti ve temmuz ayında Nevşehir'de bulunan mezardan alınan örnekler incelendi. Yapılan DNA testinde, Parmaksız ile mezardaki kişi arasında yüzde 99,99 uyum tespit edildi.