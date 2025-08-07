Yeşilçam filmlerini aratmayan olay: 33 annesini aradı gerçeği öğrenince yıkıldı!

ANNESİNİ BULMAK İÇİN ARAYIŞA GİRDİ 33 yıldır annesini aradığını belirten Nilşad Parmaksız, "16 yaşında gerçeği öğrendiğimde çok şaşırmıştım ama yaşımın etkisiyle herhangi bir şey hissedemedim. Zaman geçtikçe bu konuyu araştırmak, annemi bulmak istedim ve mahkemeye müracaat ettim. Annemin yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. 'Doğu'da yaşıyor', 'Ölmedi', 'İntihar etti' ya da 'Öldürüldü' diyenler oldu. Karmakarışık duygular içindeydim. Birkaç avukatla görüştüm ama uzun süre sonuç alamadık. Şimdi artık bu süreci yeni yeni tamamlıyoruz" dedi.

'AŞK ÇOCUĞUYUM AMA KENDİ ANNEME DAİR HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM' Tek isteğinin kimliğinde annesinin adının yazması olduğunu kaydeden Parmaksız, "Adım Nilşad, annemin adı Nilsun, babamın adı ise Kürşat. Annemin 'Nil'inden, babamın 'Şad'ından oluşmuş. Aşk çocuğuyum ama kendi anneme dair hiçbir şey bilmiyorum. Hem annemi hem de kendi hayatımı bulmak istedim. Güzel bir şey olur diye düşündüm ve bu yola çıktım. Annemin, ölmüş olsa bile, nüfus cüzdanımda yer almasının onun en doğal hakkı olduğunu düşündüm. Ben onun kızıyım" ifadelerini kullandı.