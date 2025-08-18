Yoğun bakıma kaldırılan Ali Şen’in sağlık durumu nasıl? Oğlu Metin Şen açıklama yaptı!

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran efsane isimin oğullarından Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı.