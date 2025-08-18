Yoğun bakıma kaldırılan Ali Şen’in sağlık durumu nasıl? Oğlu Metin Şen açıklama yaptı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in durumunun iyiye gittiği açıklandı. Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa" ifadelerini kullandı…
SABAH Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Şen'in, yoğun bakıma kaldırıldığını yazmıştı. Donat, Ali Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını açıklamıştı.
Donat yazısında '' Sabahları uzun yürüyüşler yaptığımız dost... Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı'' ifadelerini kullanmıştı.
Gelen son dakika bilgisine göre ise; 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılan Ali Şen'in sağlık durumunun iyiye gittiği ve bugün taburcu olmasının beklendiği bildirildi.