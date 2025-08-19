Yok böyle dolandırıcılık! 'Enerji Tarlası' adı altında binlerce kişiyi mağdur ettiler! Tam 178 milyon TL kayıp

'Enerji Tarlası' adı altında yürütülen ve Türkiye genelinde binlerce vatandaşı mağdur eden bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, 42 şüpheli hakkında toplamda 142 bin 800 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mağdurlardan elde edilen 178 milyon TL'lik vurgunun, Kıbrıs'ta kumar oynamak da dahil olmak üzere şahsi harcamalar için kullanıldığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 08:56 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 09:18

Kainat Holding AŞ. tarafından 2022 yılında; 'Enerji Tarlası' isimli proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde güneş enerjisi santralleri kurulup yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının özel parsellere bölünerek üyelere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisinin müşterilere geri ödeneceği vadedilerek internette ilan verildi. Sisteme dahil olanların, noter üzerinden hisse devir işlemleri yapıldı. Bazı vatandaşlar, aldıkları parsel oranında iki, üç ay kira ödemesi alırken bazıları ise alamadı. 2024 yılının nisan ayından itibaren şirket çalışanlarından muhatap bulamadıklarını ve dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan soruşturmada; satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneline benzer hiçbir yapının olmadığı, 2024 yılının ocak ayı itibarıyla Kainat Holding AŞ. ve bağlı bulunduğu kuruluşlar tarafından yapılan bir başvurunun dahi bulunmadığı ortaya çıktı.