Yok böyle olay! Yarım saat içinde 2 defa araba çarptı! Talihsiz adam yaşamını yitirdi!

Elazığ'da yaşanan trajik olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 94 yaşındaki Mehmet İzgi, yarım saat arayla iki farklı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 20 gündür hastanede yaşam savaşı veren yaşlı adam, maalesef hayatını kaybetti. Bu akıl almaz kaza zinciri, herkesi derinden üzdü.

Yok böyle olay! Yarım saat içinde 2 defa araba çarptı! Talihsiz adam yaşamını yitirdi!
İHA

Olay, 18 Ağustos günü Elazığ'da Merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Emekli maaşını çekmek için evinden çıkan Mehmet İzgi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpmasıyla yere düştü.

Yok böyle olay! Yarım saat içinde 2 defa araba çarptı! Talihsiz adam yaşamını yitirdi!

AKIL SINIRLARINI ZORLAYAN KAZA ZİNCİRİ

Çevredeki vatandaşların ve araç sürücüsünün yardımıyla ayağa kalkan yaşlı adam, "ben iyiyim" diyerek ambulans çağrılmasını reddetti. Kaza yerinden ayrılan İzgi, bankaya giderek maaşını çekti ve evine dönmek üzere yola koyuldu. Ne yazık ki, aynı yerden tekrar karşıya geçmeye çalışırken bu kez başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Yok böyle olay! Yarım saat içinde 2 defa araba çarptı! Talihsiz adam yaşamını yitirdi!

20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ SONA ERDİ

İkinci kazanın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet İzgi, 20 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İzgi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yok böyle olay! Yarım saat içinde 2 defa araba çarptı! Talihsiz adam yaşamını yitirdi!

Yaşlı adamın cenazesi, bugün Hz. Ali Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü. Elazığ'da yaşanan bu trajik olay, yaya güvenliği ve trafik bilincinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.