Yok böyle olay! Yarım saat içinde 2 defa araba çarptı! Talihsiz adam yaşamını yitirdi!

AKIL SINIRLARINI ZORLAYAN KAZA ZİNCİRİ

Çevredeki vatandaşların ve araç sürücüsünün yardımıyla ayağa kalkan yaşlı adam, "ben iyiyim" diyerek ambulans çağrılmasını reddetti. Kaza yerinden ayrılan İzgi, bankaya giderek maaşını çekti ve evine dönmek üzere yola koyuldu. Ne yazık ki, aynı yerden tekrar karşıya geçmeye çalışırken bu kez başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.