YÖK’ten Can Holding çatısı altında bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ilişkin açıklama

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.