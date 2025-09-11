YouTuber Tolunay Ören'e hapis şoku: ‘Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum'

YouTube'da 1 milyondan fazla takipçisi olan Tolunay Ören hakkında, yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Ören, ‘Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum' ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları...

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e yönelik yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Tolunay Ören ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Tolunay Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak yasa dışı şans oyunun reklamını yaptığı, siteye ait promosyon kodu veren bağlantı ile takipçilerini oyun oynamaları için teşvik ettiği aktarıldı. Ayrıca, söz konusu site uygulamasında kullanıcıların belirli bir miktar karşılığında kasa açılımı adı altında oyun oynayarak oyun içi kozmetik ürünü olan skin veya item olarak adlandırılan eşyaya sahip oldukları, bu skin veya itemlerin maddi değerinin olduğu, oyun içerisinde yatırılan miktarın çok altında veyahut çok üstünde bir maddi değere sahip skin ve itemleri kazanabildikleri ve bu skin ve itemleri nakde çevirerek şansa dayalı bir şekilde haksız kazanç elde edildiği anlatıldı.