YSK 'CHP' kararıyla ne demiş oldu? "Şaibeli kurultay ile olağan kurultay süreçleri..."

İşte Okan Müderrisoğlu'nun 'YSK, ne demiş oldu' başlıklı yazısı:

CHP'nin, 2023 sonbaharındaki şaibeli kurultaylarına ilişkin devam eden yargı süreçleri, sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gündemine kadar taşındı. YSK Başkanı Ahmet Yener'in canlı yayında yaptığı kısa ve net açıklama, aslında uzun müzakerelerin özetiydi. YSK, "bir iptal", "bir de ret kararı" vererek ilginç bir denge de kurdu. Ancak kendi içinde tutarlı, objektif kriterlerden ve geçmiş yıllardaki örnek kararlardan yararlanarak sonuca ulaştı.