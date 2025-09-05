Yüksek Seçim Kurulu CHP’nin itirazını görüşecek: Kritik toplantı 14.30’da!

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti. Bu kararlar üzerine CHP, YSK'ya başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. YSK, CHP'nin itirazını görüşmek üzere bugün saat 14.30'da toplanacak.