Yüksekova'ya Endonezyalı gelin: Buranın halayını bile 2 günde öğrendim!

Endonezyalı Merya Hermawan tatil için geldiği İstanbul'da kaybolduğu sırada kendisine yardımcı olan Hakkarili Rıdvan Durgun'a ilk görüşte aşık oldu. ikili, Yüksekova’da yapılan düğünle nikah masasına oturdu. Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Hermawan “Davetliler bana altın takıyorlar. Buranın halayını bile 2 günde öğrendim, çok mutluyum” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 16:02

Yüksekova'da yaşayan Rıdvan Durgun, iş bulmak amacıyla 5 yıl önce İstanbul'a gitti. Burada tersane işçisi olarak çalışan Durgun, bir kafile ile 3 yıl önce turist olarak İstanbul'u gezmeye gelen Endonezyalı Merya Hermawan ile tanıştı. 3 yıl boyunca arkadaşlık yapan Durgun ve Hermawan hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini de Yüksekova'da yapmaya karar verdi.

Çift, ilçede aile geleneklerine uygun düğün yaparak dünyaevine girdi. Durgun, "Eşim İstanbul'a turist olarak gelmişti. Beraber gezdikleri gruptan uzaklaşıp kaybolunca benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Birlikte seyahat ettikleri kafileden birinin telefonu ile de irtibat kurdum. Sonra ise sosyal medyada mesajlaşarak arkadaşlığımızı sürdürdük.