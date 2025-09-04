Zonguldak'a ABD'li gelin: Geleneksel düğünle mutluluğa evet dediler!
Zonguldaklı Ertan Küçüköksüz, 9 yıldır yaşadığı ABD'li Meghan Victoria Beck ile evlendi. Baba ocağında Türk usülü düğün yapan Küçüköksüz çok mutlu olduklarını söyledi. ABD'li gelin Meghan Victoria ise "Türk yemeklerini beğendim. Hem denizi hem kumsalı çok seviyorum” dedi.
Ereğli Belen Sanayi Sitesi Müdürü Mustafa Küçüköksüz'ün ABD'de yaşayan oğlu Ertan Küçüköksüz, 3 yıl önce tanıştığı Meghan Victoria Beck ile geçen yıl Amerika'da evlendi. Çift, baba ocağında da Türk usulü düğün yapma kararı aldı.
Tatil için geldikleri Ereğli'de Köseağzı mevkiinde düzenlenen temsili nikah töreninde birbirlerine yeniden 'evet' diyen çiftin düğünü yapıldı. Gelin-damat ve düğüne katılanlar çalan şarkılar eşliğinde dans etti.
Her iki aile ve yakınlarının katıldığı düğünde konuşan Ertan Küçüköksüz, "Yaklaşık 9 yıl önce Amerika'ya yerleştim. 3 yıl önce eşimle tanıştım. Geçtiğimiz yıl Amerika'da nikah kıydık. Bu yıl da Türkiye'de düğün yapma kararı aldık" dedi.