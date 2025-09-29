Zonguldak'ta yüksek sesli müzik cinayeti! Dilara Yıldırım'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşanan korkunç cinayet Türkiye'yi sarstı! Yüksek sesli müzik tartışması kanlı bitti; komşusu Dilara Yıldırım'ı (24) bıçaklayarak öldüren Serdar Subaşı (33) tutuklandı. Subaşı'nın jandarmadaki ilk ifadesinde "Amacım öldürmek değildi, anneme küfredilince sinirlendim" dediği öğrenildi. İşte Dilara Yıldırım cinayetinin detayları ve katil zanlısının çarpıcı savunması...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 15:17 Son Güncelleme: 29 Eylül 2025 15:46

Olay, Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde yaşandı. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. (22) ile birlikte otomobilde yüksek sesle müzik dinlerken, aynı zamanda kendi aralarında da tartışmaya başladı. Gürültüden rahatsız olan komşuları B.S., pencereden tepki gösterince sözlü tartışma başladı.

MÜZİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: İŞTE OLAYIN DETAYLARI Kısa sürede büyüyen tartışmaya, B.S.'nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu. İddialara göre Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Subaşı, hem Dilara Yıldırım'ı hem de erkek arkadaşı Faruk B.'yi bıçakladı. Öfkesini alamayan zanlı, otomobilin lastiklerini de keserek zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Serdar Subaşı olay yerinde jandarmaya teslim olurken, ağır yaralı olan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Yaralanan Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.