Bir daha nasıl yazılır? Bir daha birleşik mi, ayrı mı? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'bir daha nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, bir daha birleşik mi, ayrı mı yazılır?

BİR DAHA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünden yapılan sorgulamaya göre bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır. Bir daha kelimesinin cümle içerisinde kullanımını aşağıda bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir daha benim bulunduğum ortamda yer almamanı istiyorum.

Bir daha hiç geri dönmeyecekmiş.

Belki bir daha katılırsak o yarışmayı kazanabiliriz.