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Kahkül nasıl yazılır? Kakül mı, kahkül mı?

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok kelime de yanlış yazılabilmektedir. ’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’Kahkül nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, ’ye göre kahkül nasıl yazılır? Kakül mı, kahkül mı?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 13:26
Kahkül nasıl yazılır? Kakül mı, kahkül mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''kahkül nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, kahkül nasıl yazılır? İşte ayrıntılar…

KAHKÜL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''kahkül'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Kuaföre gittiğimde kahkül seçimi yapmakta oldukça zorlandım.

Arkadaşımın kahkülleri çok tatlı olmuştu.

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