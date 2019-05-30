Kahkül nasıl yazılır? Kakül mı, kahkül mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''kahkül nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, kahkül nasıl yazılır? İşte ayrıntılar…

KAHKÜL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''kahkül'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Kuaföre gittiğimde kahkül seçimi yapmakta oldukça zorlandım.

Arkadaşımın kahkülleri çok tatlı olmuştu.