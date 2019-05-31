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? Cimnastik mi, jimnastik mi? TDK

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok kelime de yanlış yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, TDK’ye göre jimnastik nasıl yazılır? Cimnastik mi, jimnastik mı?

Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:31
Jimnastik nasıl yazılır? Cimnastik mi, jimnastik mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''jimnastik nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, jimnastik nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

JİMNASTİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''jimnastik'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Sena ve Zeynep yarından itibaren jimnastik kursuna yazılacak.

Jimnastik yapmak sağlık açısından da önemli bir spordur.

Jimnastik şov izlemeyi çok seviyoruz.

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Jimnastik nasıl yazılır? Cimnastik mi, jimnastik mi? TDK
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