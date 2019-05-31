Jimnastik nasıl yazılır? Cimnastik mi, jimnastik mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre ''jimnastik nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, jimnastik nasıl yazılır? Bitişik mi, ayrı mı? İşte ayrıntılar…

JİMNASTİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''jimnastik'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Sena ve Zeynep yarından itibaren jimnastik kursuna yazılacak.

Jimnastik yapmak sağlık açısından da önemli bir spordur.

Jimnastik şov izlemeyi çok seviyoruz.