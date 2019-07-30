Sarımsak nasıl yazılır? TDK’ye göre sarmısak mı, sarımsak mı?

Günlük yaşantımızda yazım yanlışları ile sık sık karşı karşıya kalırız. Birçok kelimeyi yazarken kararsız kaldığımız anlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ise soluğu TDK'nın resmi internet sitesinde alırız. İşte bu sözcüklerden bir tanesi de çok fazla kullandığımız 'sarımsak' kelimesidir. Peki, doğru yazımı sarımsak mı, sarmısak mı? Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımını ve örnek cümle içinde kullanımını hemen öğrenebilirsiniz.

SARIMSAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'sarımsak' olarak yazılmaktadır. Aşağıda bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örneklere hemen göz atabilirsiniz.

ÖRNEKLER

Pazara gittiğimde sarımsak da alacağım.

Sarımsak ve yoğurt karışımına bayılıyorum.

Annem patlıcan yemeklerinin içine mutlaka sarımsak koyar.