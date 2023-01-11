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Giriş Tarihi: 11.1.2023 08:51 Son Güncelleme: 11.1.2023 08:51

İnşallah Nasıl Yazılır? TDK Yazımı İnşallah Mı İnşaallah Mı? İnşallah Doğru Yazılışı

İnşallah Nasıl Yazılır? TDK Yazımı İnşallah Mı İnşaallah Mı? İnşallah Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sözlük ile bu konu hakkında her gün sorgulamalar yapılmaktadır. 'İnşallah nasıl yazılır' sorusunun yanıtına ve cümle içerisinde doğru yazılmış örnekleri bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte TDK'ye göre inşallah nasıl yazılır sorusunun cevabı!

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'inşallah nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

İNŞALLAH NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'İNŞALLAH' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Bu akşam namazını inşallah hep birlikte kılacağız.

Hafta sonu gireceğin sınavda inşallah başarılı olursun.

Bu maçı inşallah kazanacağız.

İnşallah hep birlikte olalım ve hiç ayrılmayalım.

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İnşallah Nasıl Yazılır? TDK Yazımı İnşallah Mı İnşaallah Mı? İnşallah Doğru Yazılışı
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