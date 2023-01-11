İnşallah Nasıl Yazılır? TDK Yazımı İnşallah Mı İnşaallah Mı? İnşallah Doğru Yazılışı

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'inşallah nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

İNŞALLAH NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'İNŞALLAH' olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Bu akşam namazını inşallah hep birlikte kılacağız.

Hafta sonu gireceğin sınavda inşallah başarılı olursun.

Bu maçı inşallah kazanacağız.

İnşallah hep birlikte olalım ve hiç ayrılmayalım.