Hadi ipucu sorusu | ''Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıkmıştır? İşte 14 Şubat hadi ipucu sorusu cevabı

Hadi'nin bu akşam oynanacak olan yarışmasında büyük sürpriz sizleri bekliyor... 20:30'da başlayacak olan yarışmayı Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 numarası Alex De Souza sunacak. Hadi ipucu sorusu da yine Alex De Souza ile ilgili geldi. Yarışmaya avantajlı bir şekilde başlamak isteyenler hadi ipucu sorusu cevabı araştırmaya başladı. Peki, ''Bir Alex değil" tabiri ortaya nasıl çıkmıştır? İşte 15 Şubat Hadi ipucu sorusu yanıtı!
CEVAP: RIDVAN DİLMEN SÖYLEMİŞTİR
ALEX DE SOUZA KİMDİR?
Alex de Souza 14 Eylül 1977'de Brezilya'nın Curitiba şehrinde doğdu.
İlk profesyonel sözleşmesini 1995'de Coritiba ile imzalayan Alex, 2 sezon kaldığı takımda 17 maçta forma giydi ve 5 gole imza attı.
Hızlı koşusu ile dikkatleri üzerine çeken Alex, 1997'de Palmeiras'a transfer oldu.
Burada takımıyla birlikte 1998'de Brezilya Kupası, aynı yıl Kupa Mercosur, 1999'da Copa Libertadores ve 2000'de Kupa Torneio Rio-Sao Paulo birincilikleri yaşadı.
2000-01 sezonunda Flamengo'da oynayan Alex, sonraki sezonda Cruzeiro'ya transfer oldu.
2004'te Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada çıktığı 245 maçta Sarı Lacivertli taraftarlar için adeta efsaneleşen Alex, 136 defa rakip ağları havalandırdı.
Fenerbahçe'de geçirdiği 8 sezonda 2004-05, 2006-07 ve 2010-11 sezonlarında Süper Lig, 2007 ve 2009 yıllarında Türkiye Süper Kupası, 2011-12 sezonunda da Türkiye Kupası birincilikleri elde etti.
2013'de ülkesindeki önemli kulüplerden Coritiba'ya transfer olan Alex, 2014'de jübile yaparak futbolculuk kariyerini bitirdi.
Ayrıca Alex, 1998-2005 seneleri arasında Brezilya Milli Takımı forması giydi. Burada forma şansı bulduğu 49 maçta 12 kez rakip ağları havalandırdı.