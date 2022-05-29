Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
SORU: 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir?
A- Mısır (CEVAP)
B- Yulaf
C- Susam
D- Ay çekirdeği