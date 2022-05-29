Giriş Tarihi: 29.5.2022 23:21 Son Güncelleme: 29.5.2022 23:22

16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.