Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir?
Giriş Tarihi: 29.5.2022 23:21 Son Güncelleme: 29.5.2022 23:22

16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

16. Yüzyılda Avrupa’da Türk Buğdayı ve Türk Tahılı olarak da bilinen hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

SORU: 16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

A- Mısır (CEVAP)
B- Yulaf
C- Susam
D- Ay çekirdeği

ARKADAŞINA GÖNDER
16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA