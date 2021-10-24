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Giriş Tarihi: 24.10.2021 22:04 Son Güncelleme: 24.10.2021 22:04

2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır?

2014’te Soçi’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın tanıtımı için Moskova’daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır?sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır?

A- 5 kere barfiks çekmek
B- 10 kere şınav çekmek
C- 30 kere squat yapmak (CEVAP)
D- 40 kere mekik çekenler

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2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır?
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