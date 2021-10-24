Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın tanıtımı için Moskova'daki bir metro istasyonunda kurulan otomatik bir bilet makinesi önünde 2 dakikada hangisini tamamlayabilenler bedava metro bileti kazanmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.