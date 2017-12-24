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'in Gözyaşları 14. bölümde savaş başlıyor!

Atv'nin sevilen dizisi 'in Gözyaşları Pazar akşamı saat 20.00'de ü ile izleyicisiyle buluşuyor. Her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle sevenlerinden tam not alan Cennet'in Gözyaşları bu hafta da sevenlerini ekrana kilitleyecek. Başrollerini Selim karakterini canlandıran Berk Atan ve Cennet karakterine hayat veren Almila Ada’nın paylaştığı dizide heyecan hız kesmeden devam ediyor. Cennet'in Gözyaşları 14. bölümde neler olacak? Dizinin tüm detaylarını buradan takip edebilirsiniz....

Giriş Tarihi: 24.12.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 19:05
Cennet'in Gözyaşları 14. bölümde savaş başlıyor!
hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır. Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.
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Cennet'in Gözyaşları 14. bölümde savaş başlıyor!
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