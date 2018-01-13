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9. Bahtiyar ve Fuat yüzleşiyor

Atv'nin sevilen dizisi 9. üyle sevenleriyle buluşuyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bahtiyar Ölmez, yeni bölümüyle seyirciyi yine ekran başına kilitleyecek. Her hafta merak uyandıran yeni bölümleriyle seyircisinden tam not alan Bahtiyar Ölmez, yeni bölümüyle de sevenlerinden tam not almayı başaracak. Bahtiyar Ölmez 9. neler olacak? Diziyle ilgili tüm detayları buradan takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.1.2018 23:57 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 00:34
Bahtiyar Ölmez 9.bölümde Bahtiyar ve Fuat yüzleşiyor

BAHTİYAR ÖLMEZ 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Latife'nin Çağla'yı eve getirmesi villada kıyametleri kopartır. Aylin, Çağla'nın evden gönderilmesinde kararlıdır. Ancak Latife bunu asla kabul etmez. Çağla da bu durumda boş durmaz. Aylin'i evden kaçırtıp, evin hanımefendisi olma planları yapmaya başlar. Villada kadınlar savaşı devam ederken, Bahtiyar'ın çok önemli bir meselesi daha vardır: Bahtiyar efsanesi ayağına dolanmak üzeredir. Fuat, Bahtiyar'la ilgili bulduğu ipucunun peşindedir ve bu ipucu onu tekrardan Bahtiyar'ın evine götürecektir. , Fuat'ın gerçek kimliğine yaklaştığından habersiz şekilde, Aytekin'i Bahtiyar'ın öldüğüne ikna etme telaşındadır. Ancak Bahtiyar Ölmez, Anıl ve Memduh'un bunun için yaptıkları plan işe yaramadığı gibi, arkasında büyük bir gizem bırakır. Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen 'la yüzleşir... Bahtiyar Fuat'ın namlusuna doğru yürürken her şeyi itiraf eder... Bütün bunlar olurken, öldü bilinen Rıfat'la ilgili şok edici gerçek ortaya çıkar...

BAHTİYAR ÖLMEZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI - HEMEN İZLE!

BAHTİYAR ÖLMEZ 8. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bahtiyar, Aytekin'in elinden kurtulur ancak mahallesinde kestiği racon, döner dolaşır büyük bir sorun olarak karşısına çıkar. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırlar. Ancak bu daha büyük bir soruna neden olacaktır. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde bulurlar. Bahtiyar'ı vermezlerse infaz edileceklerdir. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna eder. Aylin eve dönmeyi kabul eder. Ancak o esnada Latife Çağla'ya ulaşmış ve çok büyük bir karar almıştır. Aylin ve Bahtiyar villaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler.

BAHTİYAR ÖLMEZ 8. BÖLÜM TAMAMI İZLE (TEK PARÇA OLARAK)

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Bahtiyar Ölmez 9.bölümde Bahtiyar ve Fuat yüzleşiyor
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