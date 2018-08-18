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nedir ve anlamı ne demek?

, Latince kökenlidir. Günümüzde Arboretum kavramı, ağaçlar ve ağaççık veya çalı gibi bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bitki bahçesi olarak kullanılıyor. Peki Arboretum nedir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.8.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 14:42
Arboretum nedir ve anlamı ne demek?

nedir? Kuruluşları yüzyıllar öncesine dek uzanan arboretumların bir ağaç parkı olmaktan çok, çevre ve toplum yararına üstlendiği fonksiyonlar çok çeşitlilik gösteriyor. İlk ve orta dereceli öğretimden üniversite düzeyine dek öğrencilere ve çevre halkına otsu ve odunsu bitkiler hakkında bilgi vermek, bunları yetişme alanlarında tanıtmak ve çevre koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak olarak açıklanıyor.

ARBORETUM NEDİR?

Latince kökenli bir kelime olan arboretum, "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki -etum son ekinin birleşmesinden oluşuyor. Ancak günümüzde Arboretum kavramı, ağaçlar ve ağaççık veya çalı gibi diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bahçesi olarak kullanılıyor.

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Arboretum nedir ve anlamı ne demek?
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