Fillerin doğal yaşam alanı neresidir? Filler hangi kıtada yaşarlar.

Hortum biçiminde uzayan burunları, iri gövdeleri, kalın ve sütun şeklinde bacakları ve geniş kulakları vardır. Kafalarıda çok iri olan fillerin üst kesici dişleri vardır ve bu dişler sürekli uzama gösterirler. Fildişi ismi verilen bu dişler fillerin savunma dişleridir. Fakat Asya fili olarak adlandırılan türün dişilerinde bu dişler bulunmamaktadır. Hortumlarının ucunda bulunan parmak şeklinde ki uzantı küçük nesneleri tutmalarına yardımcı olmaktadır. Afrika fillerinde bu parmaksı uzantı iki taneyken, Asya fillerinde bir tanedir.

FİLLER NASIL SU İÇER?

Su içmek için suyu önce burunlarına yani hortumlarına çekerler ve daha sonra çektikleri suyu ağızlarına boşaltırlar. Erkeklerin testisleri korunma amaçlı gövde içindedir ve testis torbaları yoktur.

FİLLERİN BOYUTLARI VE ÖZELLİKLERİ

Afrikada yaşayan filler kara hayvanlarının en irisi olarak bilinir ve ağırlıkları 7,5 tonu yani 7500 kiloyu bulabilir. Omuzlarının yükseklikleri ise 3-4 metredir.

Hindistanda yaşayan fillerin ağırlığı 5 ton yani 5000 kilodur. Omuzlarının yüksekliği 2,5-3 metre kadardır. Kulakları ise Afrika'da ki fillere nazaran daha küçüktür.

Azı dişleri aynı anda çıkmaz ve buna istinaden işlevsel olarak kullandıkları tek azı dişine sahiptirler. Bu diş deforme olduğunda yerine yenisi çıkar. Afrika fili 60 yaşına ulaştığında ise 6. ve son azı dişini de kaybeder.

Ortalama 60-80 yıl kadar yaşayan bu hayvanlar birbirleri ile iletişim kopukluğu yaşamamak için toplu halde bulunurlar. Ayaklarını yere vurarak ve sesler çıkararak ise ortalama 50hz frekansla iletişime geçebilirler.

FİLLER NEREDE YAŞARLAR?

Asya fillerinin asıl anayurdu Hindistan yarımadası ve Asya kıtasının güney doğusudur. Afrika filleri ise Sahra'nın güney bölgelerinde yaşarlar. Geçmişte cüce fil olarak isimlendirilen fillerin ise Afrika fillerinin yavruları olduğu anlaşılmıştır. Fillerin yaşam alanları çok yoğun bitki örtüleri olan bölgeler ve ormanlar olabileceği gibi çıplak savanlarda da bulunurlar. Yaşlı dişilerin öncülük ettiği bu hayvanlar beslenebilecekleri gıdaların olduğu alanlarda dolaşırlar. Erkek filler ise dişilerden ayrı bir şekilde sürü oluşturabilirler.