Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları! Nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardı. 13 Eylül Perşembe günü ekranlara gelen dizinin kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor. Henüz ilk bölümlerinin yayınlanmasına rağmen ise reytinglerde de ilk sıraya yerleşen başarı dizi bu sezona damgasını vuracak. Öte yandan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları da araştırılmaya başladı. Dizide yer alan karakterlerin gerçek isimlerini ve biyografilerini araştıranlar buradan ayrıntılı bilgilere ulaşabilecekler. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ OYUNCULARI

VAHİDE PERÇİN

Vahide Perçin, tiyatro ve sinema oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü\'nden mezun olmuş, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu\'da çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise sanat çalışmalarına İstanbul\'da devam etmektedir.

Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile 1991-2013 yılları arasında evli kalan sanatçı 1994 doğumlu Alize adlı bir kız çocuk annesidir.

MURAT ÜNALMIŞ

Murat Ünalmış, Kayseri'de doğup büyüdü. Ortaokul döneminin ardından İstanbul'a geldi. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. Sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol aldı. Yer Gök Aşk dizisinde Yusuf karakterini canlandırdı.

2011-2012 arasında 1.5 yıl süreyle oyuncu Birce Akalay ile evli kalmıştır.

UĞUR GÜNEŞ

Uğur Güneş 1987 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. Ankara'da büyüyen Uğur Güneş ilk olarak eğitim hayatına başladı ve almış olduğu eğitimlerin beraberinde oyunculuk mesleğine de adım attı. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.

Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.

Uğur Güneş Tamam Mıyız isimli dizide de yer aldıktan sonra en fazla sevilen diziler içerisinde yer alan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ismini duyurdu. 2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri çerisinde de yer aldı.

HİLAL ALTINBİLEK

İzmir'de doğan Altınbilek, lise yıllarında ve sonrasında oyunculuk eğitimi gördü. İlk olarak Derin Sular dizisiyle oyunculuğa başlayan Altınbilek, daha sonra Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikâye hayat buluyor.