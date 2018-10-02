EDHO’nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak’ın yer aldığı projeler…

ATV ekranlarında yayımlanan ve sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi Hakan Karsak, 1 Nisan 1975 yılında hayata gelmiştir. Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu'na katılmış ve amatör olarak tiyatro kariyerine adım atmıştır. Ancak tiyatroda gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi Hakan Karsak'ın rol aldığı dizi ve filmler;

Rol aldığı filmler;

2015- K��pek

2014- Silsile

2014- Sarmaşık

2014- Neden Tarkovski Olamıyorum?

2014- Muska Yaşar

2014- Kuzu

2014- Kumun Tadı

2014- Deniz Seviyesi

2013- Patika

2011- Yangın Var

2009- Press

2009- Ben Gördüm

2009- Ay Lav Yu

Rol aldığı diziler;

2015- Günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Enişte Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın başrolde oynadığı dizide Oktay Kaynarca'nın eniştesini canlandırmaktadır.

2014- Ulan İstanbul

2014- Benim Adım Gültepe

2013- Vicdan

2012-2013- Sultan

2011- Firar