EDHO’nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak’ın yer aldığı projeler…

ATV ekranlarında yayımlanan ve sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi Hakan Karsak, 1 Nisan 1975 yılında hayata gelmiştir. Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu'na katılmış ve amatör olarak tiyatro kariyerine adım atmıştır. Ancak tiyatroda gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi Hakan Karsak'ın rol aldığı dizi ve filmler;
Rol aldığı filmler;
Rol aldığı diziler;
2015- Günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Enişte Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın başrolde oynadığı dizide Oktay Kaynarca'nın eniştesini canlandırmaktadır.
2014- Ulan İstanbul
2014- Benim Adım Gültepe
2013- Vicdan
2012-2013- Sultan
2011- Firar