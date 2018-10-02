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’nun eniştesi kimdir? Hakan Karsak’ın yer aldığı projeler…

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eniştesi kimdir? Hakan Karsak, dizi de oynadığı enişte rolüyle hem komik yanı hem de reisleri Hızır Çakırbeyli’ye gösterdiği sadakat ile tüm Türkiye’nin sevdiği oyunculardan biridir. Peki Hakan Karsak kimdir?

Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:12
EDHO’nun eniştesi Hakan Karsak kimdir? Hakan Karsak’ın yer aldığı projeler…

ATV ekranlarında yayımlanan ve sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi , 1 Nisan 1975 yılında hayata gelmiştir. Hakan Karsak 1992 yılında Ankara Gençlik Tiyatrosu'na katılmış ve amatör olarak tiyatro kariyerine adım atmıştır. Ancak tiyatroda gösterdiği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Hakan Karsak 2013′te Boğaziçi Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eniştesi Hakan Karsak'ın rol aldığı dizi ve filmler;

Rol aldığı filmler;

  • 2015- K��pek
  • 2014- Silsile
  • 2014- Sarmaşık
  • 2014- Neden Tarkovski Olamıyorum?
  • 2014- Muska Yaşar
  • 2014- Kuzu
  • 2014- Kumun Tadı
  • 2014- Deniz Seviyesi
  • 2013- Patika
  • 2011- Yangın Var
  • 2009- Press
  • 2009- Ben Gördüm
  • 2009- Ay Lav Yu

Rol aldığı diziler;

2015- Günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Enişte Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın başrolde oynadığı dizide Oktay Kaynarca'nın eniştesini canlandırmaktadır.

2014- Ulan İstanbul

2014- Benim Adım Gültepe

2013- Vicdan

2012-2013- Sultan

2011- Firar

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