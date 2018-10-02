Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu’nun yer aldığı projeler

Ekranların sevilen oyuncusu Tarık Ünlüoğlu kimdir? 16 Kasım 1957'de dünyaya gelen Ünlüoğlu İzmir doğumludur. Özellikle yer aldığı tiyatrolar, dizi ve sinemalarla Türk televizyon oyunculuk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Ünlüoğlu, 20 yılı aşkın bir süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Usta oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Testere Necmi' karakteri ile tüm Türkiye tarafından tanınmış ve herkesi kendine hayran bırakmıştır. Şuanda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini canlandıran Tarık Ünlüoğlu, yine oyunculuğu ile tüm Türkiye'yi kendine hayran bıraktırıyor. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun katıldığı projeler;

Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı tiyatro projeleri;

Uyarca, Ziyaretçi,

Taraf tutmak,

Ateşle oynayan,

Resimli Osmanlı Tarihi,

Martı,

Patlat bir Shakespeare,

Yüzlerce çiçek birden açtı,

Fadik Kız,

Kılıç ve ney,

Galilei'nin yaşamı,

Sırça biblolar,

Yunus Emre,

Resimli Osmanlı tarihi,

Kurban,

Eskicinin tazesi,

Arturo Ui'nin önlenebilir yükselişi,

Cimri,

My Fair Lady,

2 kova su ve İstanbul Efendisi.

Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı televizyon dizileri;

Kurt ve Kuzu, Kurtlar Vadisi,

Nasıl evde kaldım,

Bebeğim,

Gümüş, Benden baba olmaz,

Benim Annem Bir Melek,

Dalgakıran,

Avrupa Avrupa,

Bir Yusuf Masalı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz



Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı sinema filmleri;

Cumhuriyet

Bir erkeğin anatomisi,

Umut Adası,

Kabadayı,

Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım,

Aşkın ikinci yarısı,

Eyvah Eyvah 2,

Sümela'nın Şifresi Temel,

Eyvah Eyvah 3,

Berlin Kaplanı,

Bana masal anlatma ve Kara bela.