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'den bir yalan haber daha!

Fox Haber, algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine giden muhabir, öğle tatilinde olan bir atölyede,sanki üretim durmuş, işçiler yokmuş gibi haber yaptı. A Haber, aynı sanayi sitesindeki üreticilerle konuştu.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 19:25
Fox Tv'den bir yalan haber daha!

Fox Haber sunucusu yine bir yalan haberle gündemde. Fox Haber muhabiri, İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gitti. Buraya kadar her şey normaldi. Anormal olan ise muhabirin, ayakkabı üreticilerinin atölyelerini kapattığını, açık olanların ise kapanmak üzere olduğunu söylemesiydi.

A Haber İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gidip bu durumu araştırdı. Fox Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı. Aynı atölyenin sahibi, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Fox Tv'den bir yalan haber daha!

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Fox Tv'den bir yalan haber daha!
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