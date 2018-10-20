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yalana devam ediyor, RTÜK sessiz!

Fox Haber, algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine giden muhabir, öğle tatilinde olan bir atölyede, sanki üretim durmuş, çalışanlar işten çıkarılmış gibi haber yaptı. A Haber, aynı sanayi sitesindeki üreticilerle konuştu. Öğle tatilinde boş ayakkabı atölyelerinden görüntü alan , Türkiye’de üretim durdu algısı yaratmaya çalışıyordu. AHaber ise üreticilerle konuşarak gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan bu çirkin yayına ise RTÜK hala sessiz.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:05
FOX TV yalana devam ediyor, RTÜK sessiz!

FOX Haber sunucusu yine bir yalan haberle gündemde. FOX Haber muhabiri, İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gitti. Buraya kadar her şey normaldi. Anormal olan ise muhabirin, ayakkabı üreticilerinin atölyelerini kapattığını, açık olanların ise kapanmak üzere olduğunu söylemesiydi.

A Haber İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gidip bu durumu araştırdı. Fox Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı. Aynı atölyenin sahibi, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

RTÜK FOX TV'YE SESSİZ!

Daha önce de şehir hastanelerinde yaptığı yalan haberler nedeniyle büyük tepki toplayan FOX TV, Türkiye ekonomisini doğrudan hedef almaya devam ediyor. Türkiye üreticileri, sanayicileri, perakendecileri, hizmet sektörü ve çalışanları ile ekonomik kriz algısına karşı top yekün bir tavır sergilerken FOX TV'nin bu yayıncılığı ülkeye ihanet olarak yorumlandı. FOX TV'nin Türkiye ekonomisini hedef alan bu yayıncılığına karşı RTÜK'ün sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Fox Tv'den bir yalan haber daha!

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

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FOX TV yalana devam ediyor, RTÜK sessiz!
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