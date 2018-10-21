‘Aşk ve Mavi’de ayrılık zamanı

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Aşk ve Mavi
"de 74 bölüm Ali karakterini canlandıran başrol oyuncusu Emrah Erdoğan
diziye veda etti. Erdoğan'ın rol aldığı son bölüm önceki akşam ekrana geldi. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden hiç ayrılmayan Ali ve Mavi'nin aşkı beklenmedik bir şekilde sona erdi. İzleyiciyi hüzünlendiren bölüm sonrası dizide Birgül karakterini canlandıran Birgül Ulusoy sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Emrah'a veda etti. Ulusoy "Aşk ve Mavi yolculuğunun kaptanı oydu. Bu projeye kattığın tüm iyi şeyler ve o büyük sabrın için 28 yıllık kariyerim sana teşekkür eder usta" diye yazarak duygulandırdı.
Yapımcı Mehmet Yiğit Alp ise "Sayın Emrah Erdoğan'a katkıları nedeniyle sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi. NTC Medya'ın yapımcılığını üstlendiği yönetmen koltuğunda Hakan Arslan
oturduğu dizinin 75. bölümünden itibaren yeni bölümlerine Keremcem dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide Yaman karakterini canlandıracak.