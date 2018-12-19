Abdulhalik Çimen ve İsa Tatlıcan’a ödül

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği 4. Anadolu Medya ödülleri dün yapılan törenle sahiplerine verildi. Ödül törenine aHaber ve sabah.com.tr damgasını vurdu.





Turkuvaz Medya'ya iki ödül!



aHaber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen "Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni", sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan da "Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni" ödüllerine layık görülerek, Turkuvaz Medya'ya 2 ödül kazandırdı. "Anadolu'ya Ruh Verenler" kategorisinde, unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını Türk kültürü ve medeniyetiyle buluşturan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da ödüle layık görüldü. Erdoğan, "Çocuklarımızı geleneksel sporlara çekebilirsek, kültürel zenginliklerimizin daha görünür olduğunu yaşayacağız" dedi.





Abdulhalik Çimen de ödülünü alırken, "aHaber bir Anadolu markasıdır. Bu ödülü şu an sınırda bulunan arkadaşlarım adına alıyorum" ifadesini kullandı. İsa Tatlıcan ise "Anadolu'nun ve milletin sesi olan Anadolu Yayıncılar Derneği'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



