Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in cenazesinde ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadılar!

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel sonsuzluğa yürüdü... Son dakika haberine göre hastanede kanser tedavisi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Hande Erçel daha önce bir dergide röportaj vermişti; bu röportajında Hande Erçel, annesine donör olacağını ifade etmişti... Aylin Erçel'in vefatı Hande Erçel'in sevenlerini, ailesini ve hayranlarını yasa boğdu...

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in vefatından sonra ünlü isimler de başsağlığı mesajları yayınladı...

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Murat Dalkılıç ve Tolgahan Sayışman, Hande Erçel'i bir dakika bile yalnız bırakmadı...