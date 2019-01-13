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Oyuncu 'in annesi 'in cenazesinde ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadılar!

'e annesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlandı. Hande Erçel ve kardeşi cenaze boyunca annelerinin yanından ayrılmadı. Murat Dalkılıç ve Tolgahan Sayışman da cenazeye gelerek Hande Erçel'e destek verdi. Ünlü isimlerin hemen hemen hepsinden Aylin Erçel'e destek için başsağlığı mesajları geldi.

Giriş Tarihi: 13.1.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 10:03
Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in cenazesinde ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadılar!

'in annesi sonsuzluğa yürüdü... Son dakika haberine göre hastanede kanser tedavisi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti. Hande Erçel daha önce bir dergide röportaj vermişti; bu röportajında Hande Erçel, annesine donör olacağını ifade etmişti... Aylin Erçel'in vefatı Hande Erçel'in sevenlerini, ailesini ve hayranlarını yasa boğdu...

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in vefatından sonra ünlü isimler de başsağlığı mesajları yayınladı...

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Murat Dalkılıç ve Tolgahan Sayışman, Hande Erçel'i bir dakika bile yalnız bırakmadı...

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Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in cenazesinde ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadılar!
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