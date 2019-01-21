Son dakika haber: Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle yeni fotoğrafı çıktı!

Acun Ilıcalı ile tel ceslesede boşanarak magazin gündemine son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı'nın bir süredir adı DJ Guido Senia ile anılıyor. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.