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Son dakika haber: 'nın sevgilisiyle yeni fotoğrafı çıktı!

ile boşanan 'nın, boşandıktan hemen sonra yeni sevgilisiyle görüntülenmesi magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Farklı ülkelerde yeni fotoğrafları çıkan Şeyma Subaşı ile Fransız DJ 'nın ilk defa sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte instagram hikaye bölümünde paylaşılan fotoğrafta ikilinin samimi oldukları gözden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 17:36
Son dakika haber: Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle yeni fotoğrafı çıktı!

ile tel ceslesede boşanarak magazin gündemine son dakika olarak düşen 'nın bir süredir adı DJ ile anılıyor. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.

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Son dakika haber: Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle yeni fotoğrafı çıktı!
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