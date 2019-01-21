Son dakika haber: Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle yeni fotoğrafı çıktı!
Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın, boşandıktan hemen sonra yeni sevgilisiyle görüntülenmesi magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Farklı ülkelerde yeni fotoğrafları çıkan Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia'nın ilk defa sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte instagram hikaye bölümünde paylaşılan fotoğrafta ikilinin samimi oldukları gözden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 21.1.2019 17:36
Acun Ilıcalı ile tel ceslesede boşanarak magazin gündemine son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı'nın bir süredir adı DJ Guido Senia ile anılıyor. Genelde hep aynı karede yer alan Subaşı ve Senia, ilk kez sarmaş dolaş poz verdi.