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nerede çekildi? Ali Baba ve 7 Cüceler filmi oyuncuları kimler?

filmi, günün en çok araştırılan filmleri arasında öne çıkıyor. Başrollerinde , ve 'ın yer aldığı film, gerek komedi gerekse aksiyon sahneleri ile vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi? İşte, Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları, konusu ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 12:24
Ali Baba ve 7 Cüceler nerede çekildi? Ali Baba ve 7 Cüceler filmi oyuncuları kimler?

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Ali Baba ve 7 Cüceler filmi dikkat çekiyor. Cem Yılmaz'ın senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği film, komedi/aksiyon türüyle dikkat çekiyor.

Ali Baba ve 7 Cüceler, Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmidir. Aynı zamanda filmin yapımcılığını ve baş rolünü de Cem Yılmaz üstlenmektedir. Filmin başrol oyuncuları ise Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Çetin Altay'dır. Film, Cem Yılmaz'ın birden çok karakteri oynadığı filmlerinden biridir. Ayrıca, sanatçı Barış Manço'nun eserlerini kullanmış, karakterlerden birine de isminin benzerini vermiştir. "Boris Mancov" isimli karakteri Cem Yılmaz oynamıştır. Filmin bir kısmı Bulgaristan'da çekilmiştir.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU

Bahçe cüceleri yapıp satan Şenay Cüccaciye'nin sahibi olan Ali Şenay ve İlber işlerini büyütüp dünyaya açılmak için Sofya'da bir fuara katılırlar. Ancak fuarda işler istedikleri gibi gitmez ve başlarını büyük belalara sokarlar. Mançov adlı kötü kalpli bir adamın planlarından haberdar olan Şenay ve İlber, onun hain planlarını durdurabilmek için yeni tanıştıkları Memedov ve Veronika ile büyük bir mücadeleye girişirler.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris Mancov

Irina Ivkina - Veronika

Çetin Altay - İlber

Zafer Algöz - Kenan Memedov

Can Yılmaz - İsmail Bey

Bahtiyar Engin

Fevzi Gökçe - Sadık

Yosi Mizrahi - Tayanç

Yavor Baharov - Headhunter

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Ali Baba ve 7 Cüceler nerede çekildi? Ali Baba ve 7 Cüceler filmi oyuncuları kimler?
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