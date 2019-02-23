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ipucu sorusu: Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik yapı hangisidir? 23 Şubat cevabı

Son zamanların popüler bilgi yarışması için bugün yine heyecan dorukta. 23 Şubat Cumartesi , 19:30'da başlayacak. Bu yarışmaya katılmak isteyen kişiler avantaj sağlamak için ipucu sorusunu araştırmaya başladı. Bugünkü ipucu sorusu antik dünyanın 7 harikasından geldi. Sosyal medya hesabından yayınlanan soruda ''Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik yapı hangisidir'' denildi. İşte 23 Şubat sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 23.2.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 15:23
Ailece Hadi ipucu sorusu: Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik yapı hangisidir? 23 Şubat Hadi ipucu cevabı

Bugün 'Ailece' konsepti ile takipçilerinin karşısında olacak Hadi'nin ipucu sorusu da yayınlandı. Instagram hesabından paylaşılan hadi ipucu sorusunun ardından binlerce kişi araştırmalara başladı. Bu sorunun yanıtını öğrenerek yarışmada bir doğru yanıtı garantilemek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik yapı hangisidir? İşte 23 Şubat Hadi ipucu cevabı!

Hadi'nin ipucu sorusu için yaptığı paylaşım;

İpucumuz antik dünyanın 7 harikasından geliyor...Bunlar tamamı insan tarafından inşa edilmiş, olağanüstü güzellikte antik yapılardır. Ne yazık ki bir tanesi hariç tüm bu yapılar yangın ve deprem gibi nedenlerle yok olmuşlar... Peki günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir?

Hadi ipucu cevabı için tıklayınız

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Ailece Hadi ipucu sorusu: Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik yapı hangisidir? 23 Şubat Hadi ipucu cevabı
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