Ailece Hadi ipucu sorusu: Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik yapı hangisidir? 23 Şubat Hadi ipucu cevabı

Bugün 'Ailece' konsepti ile takipçilerinin karşısında olacak Hadi'nin ipucu sorusu da yayınlandı. Instagram hesabından paylaşılan hadi ipucu sorusunun ardından binlerce kişi araştırmalara başladı. Bu sorunun yanıtını öğrenerek yarışmada bir doğru yanıtı garantilemek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran antik yapı hangisidir? İşte 23 Şubat Hadi ipucu cevabı!

Hadi'nin ipucu sorusu için yaptığı paylaşım;

İpucumuz antik dünyanın 7 harikasından geliyor...Bunlar tamamı insan tarafından inşa edilmiş, olağanüstü güzellikte antik yapılardır. Ne yazık ki bir tanesi hariç tüm bu yapılar yangın ve deprem gibi nedenlerle yok olmuşlar... Peki günümüze kadar ayakta kalmayı başaran yapı hangisidir?

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