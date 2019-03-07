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7 Mart cevabı: 1 mıdır? Hadi 20.30 ipucu sorusu cevabı

Mobil platformun ilk canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugün 20.30'da yapacağı yarışmanın ipucu sorusu yayınlandı. Yarışmaya katılım sağlamak isteyen bireyler program öncesi ipucu sorusu ile kendilerine avantaj sağlamak istiyorlar. hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: 'Örneğin 1 olarak biliniyor. Sizce de öyle mi?' İşte Hadi'nin 20.30'daki yarışmasının sorusu cevabı...

Giriş Tarihi: 7.3.2019 20:07
7 Mart Hadi İpucu sorusu cevabı: 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt mıdır? Hadi 20.30 ipucu sorusu cevabı

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve her programı yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen Hadi'nin bu akşam 20.30'da yapacağı bilgi yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Yarışmaya katılmak isteyen bireylerin bir soru bilme hakkı kazanmaları için yayınlanan ipucu sorusu ile ilgili Hadi İnstagram hesabından şu şekilde paylaşım yapıldı: 'Örneğin 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt olarak biliniyor. Sizce de öyle mi?' İşte Hadi'nin 20.30'da yapacağı bilgi yarışması...

HADİ 20.30 İPUCU SORUSU CEVABI! 1 GİGBAYT 1000 MEGABAYT MIDIR?

Soru: İkili sistem olarak bilinen bilgisayarlarda bilgi toplama ve haberleşmede kullanılan birimlere ne kadar hakimsiniz hadiciler? Örneğin 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt olarak biliniyor. Sizce de öyle mi?

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7 Mart Hadi İpucu sorusu cevabı: 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt mıdır? Hadi 20.30 ipucu sorusu cevabı
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