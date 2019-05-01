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Bey kimdir? 146. son bölümde herkesi şaşırtan sürpriz! (Gündoğdu) geri döndü

’da finale kısa bir süre kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan 146. son bölüm fragmanı dizinin hayranlarını sevindirdi. Diriliş Ertuğrul’da ilk iki sezon oynayan karakteri ile geri dönüyor. Düşmanlarının bir bir kellesini alan Ertuğrul Bey, hasret çektiği ağabeyi ile yeniden omuz omuza cenk edecek. Peki Gündoğdu Bey kimdir? İşte tarihteki yeri ve diğer tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 1.5.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 21:24
Gündoğdu Bey kimdir? Diriliş Ertuğrul 146. son bölümde herkesi şaşırtan sürpriz! Kaan Taşaner (Gündoğdu) geri döndü

TRT 1 ekranlarının aksiyon dolu dizisi ile ilgili izleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk iki sezonunda oyunculuğu ile kendisini sevdirmeyi başaran Kaan Taşlaner ( Bey) geri dönüyor. 'un yayınlanan 146. son bölüm fragmanın yayınlanması ile birlikte 'Gündoğdu Bey kimdir' sorusu da araştırılmaya başladı. 1 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek olan dizide yine birçok sürpriz izleyicileri bekliyor. Peki Gündoğdu Bey( ) kimdir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA GÜNDOĞDU BEY GERİ DÖNÜYOR

Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu'nun diziye yeniden katılacağının öğrenilmesiyle birlikte bu karakterin tarihteki yeri de araştırılmaya başladı. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu ile ilgili merak edilenlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Gündoğdu Bey kimdir? Diriliş Ertuğrul 146. son bölümde herkesi şaşırtan sürpriz! Kaan Taşaner (Gündoğdu) geri döndü
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