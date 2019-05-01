Gündoğdu Bey kimdir? Diriliş Ertuğrul 146. son bölümde herkesi şaşırtan sürpriz! Kaan Taşaner (Gündoğdu) geri döndü

TRT 1 ekranlarının aksiyon dolu dizisi ile ilgili izleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk iki sezonunda oyunculuğu ile kendisini sevdirmeyi başaran Kaan Taşlaner (Gündoğdu Bey) geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan 146. son bölüm fragmanın yayınlanması ile birlikte 'Gündoğdu Bey kimdir' sorusu da araştırılmaya başladı. 1 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecek olan dizide yine birçok sürpriz izleyicileri bekliyor. Peki Gündoğdu Bey( Kaan Taşaner) kimdir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA GÜNDOĞDU BEY GERİ DÖNÜYOR

Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu'nun diziye yeniden katılacağının öğrenilmesiyle birlikte bu karakterin tarihteki yeri de araştırılmaya başladı. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu ile ilgili merak edilenlere buradan ulaşabilirsiniz.