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'ın olay yaratan videosu ile ilgili açıklaması! 'nun eşi ...

'ın olay yaratan videosu hakkında açıklaması geldi! Eski futbolcu 'nun eşi , sosyal medya hesabından yaptığı müstehcen paylaşımla büyük tepki çeken Kerimcan Durmaz hakkında konuştu. Yağmur Sarıoğlu ile Kerimcan Durmaz yakın arkadaş olduğu biliniyor...

Giriş Tarihi: 3.5.2019 23:37 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:24
Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan videosu ile ilgili son dakika açıklaması! Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu...

Magazin gündeminin ilk sırasında bulunan Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan videosu ile ilgili son dakika açıklaması!

Yağmur Sarıoğlu, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

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Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan videosu ile ilgili son dakika açıklaması! Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu...
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