Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan videosu ile ilgili son dakika açıklaması! Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu...

Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan videosu hakkında son dakika açıklaması geldi! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı müstehcen paylaşımla büyük tepki çeken Kerimcan Durmaz hakkında konuştu. Yağmur Sarıoğlu ile Kerimcan Durmaz yakın arkadaş olduğu biliniyor...
Giriş Tarihi: 3.5.2019 23:37Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:24
Magazin gündeminin ilk sırasında bulunan Kerimcan Durmaz'ın olay yaratan videosu ile ilgili son dakika açıklaması!
Yağmur Sarıoğlu, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.