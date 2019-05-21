Burak Dakak Akın Koçovalı rolüyle Çukur'a girdi! Burak Dakak kimdir?

Son dönemin en popüler dizilerinden olan ve genç kitleye hitap etmeyi başaran Çukur'da Akın Koçovalı karakterinin kim olacağı sorusu haftalar hatta aylardır merak ediliyordu. Konuyla ilgili ortaya birçok tez de atılmıştı. Cihangir Ceyhan'dan birçok ünlü ismin Akın Koçovalı olacağı daha öncelerde iddia edilmişti. Ancak bu akşam yayınlanan bölümde görüldü ki Akın Koçovalı karakteri kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyuncu tarafından canlandırılıyor. Burak Dakak tarafından canlandırılacak Akın Koçovalı rolü izleyenleri de büyük bir heyecana sürükledi. Biz de diziyi sevenler için Burak Dakak'ın hayatı ve birçok bilinmeyeni sizler için hazırladık. Burak Dakak kimdir? Çukur dizisinin karakteri Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak'ın hayatı...