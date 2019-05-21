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rolüyle 'a girdi! Burak Dakak kimdir?

Son dönemin en popüler dizilerinden olan ve belli başlı kitleye sahip olan 'da haftalardır merak edilen kim olacak? sorusunun yanıtı yayınlanan yeni bölümde belli oldu. Sezon finali yaklaşırken neredeyse 1 sezondur gelmesi beklenen Akın Koçovalı rolünü canlandırıyor. Daha önce oynadığı dizilerle ünlenen Burak Dakak kimdir? İşte Çukur'un Akın Koçovalı'sı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 08:07
Burak Dakak Akın Koçovalı rolüyle Çukur'a girdi! Burak Dakak kimdir?

Son dönemin en popüler dizilerinden olan ve genç kitleye hitap etmeyi başaran Çukur'da Akın Koçovalı karakterinin kim olacağı sorusu haftalar hatta aylardır merak ediliyordu. Konuyla ilgili ortaya birçok tez de atılmıştı. Cihangir Ceyhan'dan birçok ünlü ismin Akın Koçovalı olacağı daha öncelerde iddia edilmişti. Ancak bu akşam yayınlanan bölümde görüldü ki Akın Koçovalı karakteri kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyuncu tarafından canlandırılıyor. Burak Dakak tarafından canlandırılacak Akın Koçovalı rolü izleyenleri de büyük bir heyecana sürükledi. Biz de diziyi sevenler için Burak Dakak'ın hayatı ve birçok bilinmeyeni sizler için hazırladık. Burak Dakak kimdir? Çukur dizisinin karakteri Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak'ın hayatı...

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Burak Dakak Akın Koçovalı rolüyle Çukur'a girdi! Burak Dakak kimdir?
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