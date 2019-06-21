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Son dakika haberi: ’a flaş transfer! ’in partneri belli oldu

TRT 1 ekranlarının beş sezon boyunca reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, gelecek sezondan itibaren farklı bir konsept ile izleyiciyle buluşacak. ’ın oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Son dakika gelen bilgilere göre Diriliş Osman dizisinde ‘’Osman Gazi’’ karakterine hayat verecek olan Burak Özçvit’in partneri belli oldu. İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.6.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 12:00
Son dakika haberi: Diriliş Osman’a flaş transfer! Burak Özçivit’in partneri belli oldu

Diriliş Ertuğrul'un ekranlara veda etmesi izleyiciyi üzerken gelecek sezon ise heyecanla beklenmeye başlamıştı. 'in ''Osman Gazi'' karakterini canlandıracağı daha önce açıklanırken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. dizisinde Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Peki, Diriliş Osman kadrosunda hangi ünlü oyuncular yer alacak?

DİRİLİŞ OSMAN'A FLAŞ TRANSFER! ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ…

Yeni sezonda bambaşka bir konseptin ekrana gelecek olması nedeniyle diziye katılacak oyuncularda büyük merak konusu oldu. Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu tek tek açıklanmaya başladı.

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Son dakika haberi: Diriliş Osman’a flaş transfer! Burak Özçivit’in partneri belli oldu
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