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Haberi: yine aşkı erkeğinde buldu! Adriana'nın yeni aşkı Emir Uyar kimdir?

Metin Hara'dan ayrılan 'dan gelen haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir hem Türkiye hem de dünya basınında yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen ünlü model, son olarak gönlünü bir ’e kaptırdı. Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülenen çift kameralara poz vermekten kaçınmadı. Samimi bir şekilde görüntülenen ikili akşam yemeğinde romantik anlar yaşadılar. Sosyal medyaya son dakika olarak düşen haber ikilinin sevgili oldukları yönünde yorumlandı.

Giriş Tarihi: 9.7.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 08:10
Son Dakika Haberi: Adriana Lima yine aşkı Türk erkeğinde buldu! Adriana'nın yeni aşkı Emir Uyar kimdir?

Dünyaca ünlü model iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'da samimi bir şekilde görüntülendi. Sevilen manken Adriana Lima ve Emir Uyar ile ilgili ortaya atılan görüntüleri uzunca bir süre konuşulacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Türk sevgilisi Metin Hara ile olan ilişkisini sonlandıran Adriana Lima, tekrardan bir Türk'e gönlünü kaptırdı. İşte Adriana Lima ve Emir Uyar'ın ortaya çıkan o görüntüleri…

DÜNYACA ÜNLÜ MANKEN ADRİANA LİMA İŞ ADAMI EMİR UYAR İLE MİKONOS'TA GÖRÜNTÜLENDİ!

Adriana Lima ve İş adamı Emir Uyar'ın Mikonos'ta ortaya çıkan o görüntüleri ve samimi anlarını ilerleyen sayfalardan bulabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Adriana Lima yine aşkı Türk erkeğinde buldu! Adriana'nın yeni aşkı Emir Uyar kimdir?
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