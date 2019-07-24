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kimdir? ’ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti

İstanbul’un en işlek mekanlarından biri olan ’ın eski sahibi hayatını kaybetti. Acı kaybı arkadaşı Ersin Ökten, sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlar bu haber üzerine ‘’ ? ?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul’da varlıklı bir ailede doğan ve ününe ün katan mekanlardan Günay Restaurant’ın eski sahibi olan Tuncel, 1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye'de mekanı açmıştır.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 17:12
Günay Tuncel kimdir? Günay Restaurant’ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Günay Tuncel kimdir? Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel 79 yaşında hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Ersin Ökten ölüm haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Edinilen son bilgiye göre ise Günay Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. Tuncel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Günay Tuncel kimdir, neden öldü? İşte ayrıntılar

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede doğdu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedi.

Tiyatrocu Zerrin Sümer'le evlenince, çalışmaya karar verdi ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan'ı haftanın yedi günü sahneye çıkardı.

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye'de "Günay Restaurant" adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman Sam ile 11 yıl çalıştı. Leman Sam ile 11 yıllık beraberlikleri oldu. Günay Restaurant'ın popüler olduğu yıllar birçok olayla gündeme gelmişti. Bunlardan biri de Derya Tuna'nın vurulması olayıydı.

Günay Tuncel, bir süredir tedavi görüyordu. 79 yaşındaki Tuncel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Günay Tuncel kimdir? Günay Restaurant’ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti
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