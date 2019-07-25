Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Barkın Bayoğlu neden vefat etti?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Barkın Bayoğlu'nun bugün ölüm yıldönümü. 25 Temmuz 2017 yılında vefat eden Altın Elbiseli Adam'ın hayat hikayesi oldukça merak edilir oldu. Buna göre; Barkın Bayoğlu kimdir? Altın Elbiseli Adam lakabı nereden geliyor?

BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?

Barkın Bayoğlu, 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimine İstanbul'da başlayan Bayoğlu, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi nedeniyle eğitimini orada sürdürdü.

26 senedir motor kullanan Bayoğlu, yaptığı test sürüşlerini internette yayınlanmaya başlayıp kısa sürede motosiklet tutkunlarının fark etmesiyle takibe aldığı bir isim oldu.

Barkın Bayoğlu 25 Temmuz 2017 tarihinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

ALTIN ELBİSELİ ADAM LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Barkın Bayoğlu, Kazakistan'da çalışırken bir müzede gördüğü M.Ö. 5. yüzyılda ölen bir prensin, altından elbisesi ve kırmızı bir kaftanı ile birlikte gömüldüğünü ve üzerindeki yazıların Türkçe olmasından etkilenir. Türkiye'ye döndüğü zaman bir video çekiminde giydiği tulumun altın rengi olması ile Altın Elbiseli Adam fikri ortaya çıktı.

Barkın Bayoğlu ve yönetmen iki arkadaşı ile birlikte çektikleri motosiklet videoları ilgi görmeye başlayınca ilk önce bir televizyonda Piston adlı bir program yaptılar. 10 bölüm süren program sonrasında Barkın Bayoğlu, arkadaşlarının ısrarı üzerine yine bir televizyon programında Altın Elbiseli Adam olarak programa başladılar. Birçok dergide motosiklet üzerine yazıları büyük ilgi ile karşılanmıştı.

Barkın Bayoğlu'nun motosiklet videolarını, incelemelerini ve programlarını takip eden hatırı sayılır bir takipçisi, hayranı vardı.